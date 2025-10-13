Van kent merkezine 90 kilometre, Muradiye ilçesine ise yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer alan şelale, soğuk havaya rağmen ilgi görmeyi sürdürüyor.

YERLİ VE YABANCI TURİST AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz aylarında yemyeşil çevresi ve gürül gürül akan suyuyla, kış aylarında ise kısmen donan suyuyla görsel bir şölen sunan Muradiye Şelalesi, sonbaharda su debisinin düşmesine rağmen yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Her mevsim ayrı bir güzellik sunan şelale, hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar, yaprakların sararmasıyla birlikte ortaya çıkan manzaranın büyüleyici olduğunu belirtti.

MUTLAKA ZİYARET EDİLMESİ GEREKİYOR

Ziyaretçiler, “Muradiye Şelalesi her mevsimde ayrı bir güzellik sunuyor. Dört mevsim ayrı ayrı görülmesi gereken mükemmel bir yer. Mutlaka ziyaret edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.