Yapılması planlanan projelerle Van’ın yeni bir görünüme kavuşacağını belirten Vali Ozan Balcı, özellikle yaz aylarında yoğun talebin olduğu Mollakasım yazlık bölgesi ve çevre mahalleler için de yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

MOLLAKASIM VE ÇEVRESİ KIŞIN DA İLGİ ÇEKECEK

Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Mollakasım için yeni projelerin hayata geçirileceğini belirten Vali Balcı, bu alanın kışın da ilgi göreceği dile getirdi.

Mollakasım yazlık bölgesi ile çevre sahil köylerin 12 ay yaşanabilir bir hale getirilmesi için yeni bir düzenleme yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürlüğü proje sorumluluğunda yapılacak proje ile sadece yaz aylarında yazlıkçıların yoğun bir şekilde kullandığı bölge yapılan proje ile kış aylarında da kullanılabilecek.

BÖLGE YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK

Önemli projelerin ele alındığı toplantıda konuşan Van Valisi Ozan Balcı, “Mollakasım yazlık bölgesi ile Çevre sahil köylerin 12 ay yaşanabilir bir hale getirilmesi için, Kampüs-Zeve- Çitören- Çarpanak- Mollakasım yolu çalışmaları tamamlanacak. Bölge, altyapı, şehir bağlantı yolları, ara yollar, su, elektrik, doğalgaz, imar, çevre düzenlemesi, sahil bandı, plajlar ve yeşil alanlar ile yeni görünümüne kavuşacak.” dedi.