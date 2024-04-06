9 günlük tatile giren öğrencilerine sosyal etkinlikler yapmaları konusunda seslenen Milli Eğitim Müdürü Aras, aynı zamanda kitap okumayı ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Tatil sürecinde en keyifli aktivitelerden birinin de kitap okumak olduğunu belirten Aras, “9 günlük tatil sürecinde eğlenmek, dinlenmek, aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçirmek en doğal hakkınız. Hem tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmenizi hem de bayramda büyüklerinizi ziyaret etmenizi ve bayramın tadını çıkarmanızı temenni ediyorum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki tatil sürecinde en keyifli ve öğretici aktivite olan kitap okumayı ihmal etmeyin. Bu dönemde güzel bir şekilde dinlenerek ve ilk günkü heyecanla okulunuza, öğretmen ve arkadaşlarınıza daha motive ve enerjik bir şekilde dönmenizi umuyorum” diye kaydetti.

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere de seslenen Van Milli Eğitim Müdürü Aras, “Kıymetli meslektaşlarım; geleceğimizin teminatı evlatlarımızın emanetçisi, dokunduğu her yüreğe ilham veren, mukaddes bir mesleği yerine getiriyorsunuz. Bu dönemde göstermiş olduğunuz üstün çaba ve özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere minnetle teşekkür ediyorum. Bu eğitim öğretim yılının son dönemine zihnen ve bedenen dinlenmiş bir şekilde başlamanızı, tatilin ardından okulunuza ve çok sevdiğiniz öğrencilerinize kavuşmanızı temenni ediyorum. Bu süreçte tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu tatiller diliyor, Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum” ifadelerini kullandı.