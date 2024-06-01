DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eşi Özer Çiller'i kaybeden eski Başbakan Tansu Çiller'i hedef aldı. Buldan, eşi Savaş Buldan'ın ölümünü hatırlatarak Çiller'e sert sözler sarf etti. "Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" diyen Buldan, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'nin Eski Başbakanı Tansu Çiller'in Eşi Özer Çiller Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi, iş insanı Özer Çiller, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberi sonrası, Çiller ailesi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sosyal medyada başsağlığı mesajları iletilirken, bazı isimler Çiller'i eleştiren paylaşımlar yaptı.

Pervin Buldan'dan Tansu Çiller'e Ağır Eleştiri: "Ne Kadar Manidar Değil Mi?"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, yaptığı paylaşımda 90'lı yıllarda hayatını kaybeden eşi Savaş Buldan'ın ölümünü hatırlattı. "Ne kadar manidar değil mi Tansu Çiller? Bugün 1 Haziran. 3 Haziran yani iki gün sonra Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın 30. katledilme yıldönümleri. Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" ifadelerini kullanan Buldan, dikkatleri üzerine çekti.

Özer Çiller'in Vefatı Sonrası Çiller Ailesi Gündemde

Özer Çiller'in vefat haberi sonrası Çiller ailesi sosyal medyada geniş yer buldu. Başsağlığı mesajlarının yanı sıra, eski Başbakan Tansu Çiller'e yönelik eleştiriler de artmaya başladı. Pervin Buldan'ın sert sözleri, Çiller'in geçmişteki politikalarını ve Savaş Buldan'ın ölümünü tekrar gündeme getirdi.

Savaş Buldan'ın Ölüm Yıldönümü Yaklaşırken Pervin Buldan'dan Çiller'e Gönderme

Pervin Buldan, eşi Savaş Buldan'ın ölüm yıldönümüne yaklaşırken yaptığı açıklamada, 30 yıl önce yaşanan acı olayları hatırlattı. "Bugün 1 Haziran. 3 Haziran yani iki gün sonra Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın 30. katledilme yıldönümleri. Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" ifadeleriyle Tansu Çiller'i eleştirdi.

Pervin Buldan'ın Sözleri Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Pervin Buldan'ın Tansu Çiller'e yönelik sert sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı Buldan'ın açıklamalarını desteklerken, bazıları ise eleştirilerini dile getirdi. Çiller ailesinin geçmişine dair tartışmalar yeniden alevlendi.