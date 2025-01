Geçtiğimiz günlerde Wanhaber’e yaptığı açıklamada Van’a yeni bir Et ve Süt Kurumu satış mağazasının açılması için çalışmalarının olduğundan bahseden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu müjdeyi duyurdu.

Türkmenoğlu yaptığı açıklamada, “Şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmeler sonucunda, Van’da Et ve Süt Kurumu’na ait perakende satış marketi sayısını artırma kararı aldık. Halihazırda hizmet veren tek marketimize ek olarak, şehrimize ikinci bir Et ve Süt Kurumu marketini kazandırıyoruz.” dedi.

Kaliteli ve uygun fiyatlı et ve süt ürünlerinin erişimini arttırmayı amaçladıklarını belirten Milletvekili Türkmenoğlu, “Bu yeni adım, hemşehrilerimizin kaliteli ve uygun fiyatlı et ve süt ürünlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak ve yerel ekonomiye katkı sunacaktır. Yeni marketin en kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun!” ifadelerini kullanarak müjdeyi duyurdu.