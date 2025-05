Sırrı Süreyya Önder'e veda ediliyor. Dün yaşamını yitiren DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bugün AKM'de tören düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törende Önder'in kızı ve annesi gözyaşlarına boğuldu. Önder'in kızı babasına yazdığı mektubu güçlükle okudu. Öte yandan DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan da duygusal bir konuşma yaptı. Buldan, "Sana söz Sırrı yoldaş, sana söz. Büyük barış bu ülkeye gelecek" dedi.

Önder'le birlikte DEM Parti İmralı heyetinde görev alan Van Milletvekili Pervin Buldan ise şu açıklamalarda bulundu:

Birlikte baş koyduğumuz bu yolda beni yalnız bıraktın, bizi yalnız bıraktın Kürtlerin kadim dostu Sırrı. Sana veda etmek çok zor. Sen sadece bir Sırrı Süreyya Önder değildin. Sen Türk'tün, Kürt'tün, Aleviydin. Sen yanı başımızdaki gezi parkında ağaçtın, güldün, çiçektin. Sen böceklere, çiçeklere, kalbi atan herkese candın, yoldaştın. 18 gün boyunca hastanede yoğun bakım katında yaralı yüreğinle yattın. Ne oldu biliyor musun Sırrı? sen toplumsal barışı sağladın. Her inancı her kimliği her kültürü bir araya getirdin. Gözün arkada kalmasın. Toplumsal barış sağlandı Sırrı. ama şimdi sıra büyük barışta. Ne dediler yoldaşlarım biliyor musun? Can lazımsa can, kan lazımsa kan vermeye razıyız dediler. Ama hiçbirini kabul etmedin. Ne can istedin, ne kan istedin. Sen bizi bırakıp gittin. Şimdi cennetin en güzel köşesinde sana bir yer ayrıldı. Biliyorum en güzel köşesinde uyuyacaksın. rahat uyu Sırrı. Oradan bize bakarken güzel kahkahalar at, el salla. Ve ben biliyorum ki bizi hep güzel görüceksin. Çünkü senin hayallerini gerçekleştireceğiz biz. Bize bıraktığın emaneti gerçekleştireceğiz. hayallerini, bu ülkede yapmak istediklerini. Türk annesiyle kürt annesini el ele vermeyi gerçekleştireceğiz. polis annesiyle gerilla annesinin ellerini birbirine kenetleyeceğiz. Sana söz sırrı yoldaş, sana söz. Büyük barış bu ülkeye gelecek. Çünkü sen hep bunun hayallerini kurdun. senin hayallerini gerçekleştirmek bu ülkenin borcu olsun. Benim üzerime, omuzlarıma o kadar büyük yük yükledin ki bu yükü bütün halklarla beraber götüreceğiz. bu ülkeye barışı mutlaka getireceğiz. seni gözlerinden, yaralı yüreğinden öpüyorum.