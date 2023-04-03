Edremit ilçesinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan 'Van Mavi Şehir' projesi kapsamında, Eski Van Şehri burada yeniden ayağa kaldırılacak.

Bölgenin en büyük kentsel gelişim projesi olması hedeflenen proje kapsamında, arsa satışları yarın start alacak.

Edremit'te 'Van Mavi Şehir'de Yeni Yaşam Başlıyor' sloganıyla hayata geçirilecek olan ve bölgenin en büyük kentsel gelişim projesi olması hedeflenirken, projede mekân ve yaşam kalitesini sürdürülebilir bir planlama anlayışıyla sağlıklı ve güvenli bir yapıya kavuşturan, sosyal bütünleşmeyi gözeten, afet riskine karşı gerekli önerileri içeren, kentsel dönüşüme yönelik tasarım çalışmalarının yapılması hedeflendi.

Planlama alanına ilişkin hedefler ve bu hedefler doğrultusunda belirlenen plan stratejileri, 3 ana başlık altında toplanırken, zemin analizleri doğrultusunda (Yerleşime Uygunluk, Zemin Formasyonu ve Çoklu Risk Analizleri) yerleşime en uygun yerlerin tespitini yapmak, yapısal fonksiyon açısından alanlara uygun kararlar getirmek, yapıların yönelim, konumlanma, cephe hareketleri, yükseklik ve silüet etkilerinde çevresel girdilerini (eğim, bakı, eşyükselti vb.) dikkate almak, yaya erişilebilirliğini gözeterek kamusal yeşil/açık alan dengesinin planlaması yapıldı.

Yol kademelenmesinde uyum sağlayarak trafik akışını rahatlatmak, toplu ulaşım hatları tespiti ile alandaki ulaşım ihtiyacını gidermek, odak noktalarını tespit ederek erişilebilirliği arttırmak, donatı erişim mesafelerinde yeterli düzeyde önermek yine ele proje kapsamında detaylı bir şekilde planlandı. Hem doğal afetler yönünden hem de beşeri faaliyetlerden kaynaklanan çeşitli riskler altın olan Van'da bunların başında deprem gelirken, Van büyük depremlere neden olan fay hatlarının bulunduğu bir bölgede yer alıyor.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan depremlerde büyük can ve mal kayıpları yaşanmış ve mevcut yapı stokunun büyük bir bölümünün risk taşıdığını bir kez daha gösterdi.

Bu sebeple bu yapıların deprem risk analizlerinin yapılarak afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerinin oluşturulması planlanıyor. Edremit İlçesi, Yenicami ve Eskicami Mahalle sınırlarında kalan yaklaşık 420 hektarlık alanda belirlenen İmar Plan Sınırı 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 69 ve 73. maddesine göre sürdürülebilir yeni konut ve sosyal donatı alanları oluşturmak, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak ve deprem riskine karşı tedbirlerin alınması amaçlanıyor.

Projede mekân ve yaşam kalitesini sürdürülebilir bir planlama anlayışıyla sağlıklı ve güvenli bir yapıya kavuşturan, sosyal bütünleşmeyi gözeten, afet riskine karşı gerekli önerileri içeren, kentsel dönüşüme yönelik tasarım çalışmalarının yapılması hedefleniyor. Bölgenin en büyük kentsel gelişim projesi olması hedeflenen proje kapsamında, arsa satışları yarın başlayacak.

Van Bölge Gazetesi