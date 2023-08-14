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WanHaber – ÖZEL

Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan ve inşaatı 2019 yılında tamamlanan Van Mall AVM’de olağan genel kurulunda yönetim değişikliği için seçime gidildi.

Orhan Özdek ve Memduh Aslan’ın aday olduğu Van Mall AVM, olağan genel kurulun ardından açıklanan seçim sonuçlarına göre yeni Yönetim Kurulu Başkanı bir kez daha Orhan Özdek oldu.

75 üyenin oy kullandığı kurulda 41 oy Orhan Özdek adına çıkarken, Memduh Aslan 34 oy aldı.

Açıklanan sonuçların ardından Memduh Aslan, Orhan Özdek’i tebrik etti.

75 üyenin oy kullandığı yönetim kurulu seçiminden 41 oy alarak yeniden başkanlığa seçilen Orhan Özdek, “Vakit kaybetmeden Van’a değer katacak bu yerimizi faaliyete geçirmemiz gerekiyor. Marka olmayan hiçbir mağaza burada açılmayacak, dünya markalarını Van’a getirerek kente değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerine verdi.

Van Mall AVM’de yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Orhan Özdek

Savaş Şiran

Van Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Mahmut Akel

Mithat Aydın

Engin Antarili

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Hakan Özeller

İsmet Pulat

Ümit Aytürk

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Necip Rençber

Muhittin Asağ

Fatih Arslan

Haber: Fatma ÖZTÜRK