WanHaber – ÖZEL
Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan ve inşaatı 2019 yılında tamamlanan Van Mall AVM’de olağan genel kurulunda yönetim değişikliği için seçime gidildi.
Orhan Özdek ve Memduh Aslan’ın aday olduğu Van Mall AVM, olağan genel kurulun ardından açıklanan seçim sonuçlarına göre yeni Yönetim Kurulu Başkanı bir kez daha Orhan Özdek oldu.
75 üyenin oy kullandığı kurulda 41 oy Orhan Özdek adına çıkarken, Memduh Aslan 34 oy aldı.
Açıklanan sonuçların ardından Memduh Aslan, Orhan Özdek’i tebrik etti.
75 üyenin oy kullandığı yönetim kurulu seçiminden 41 oy alarak yeniden başkanlığa seçilen Orhan Özdek, “Vakit kaybetmeden Van’a değer katacak bu yerimizi faaliyete geçirmemiz gerekiyor. Marka olmayan hiçbir mağaza burada açılmayacak, dünya markalarını Van’a getirerek kente değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerine verdi.
Van Mall AVM’de yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Orhan Özdek
Savaş Şiran
Van Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Mahmut Akel
Mithat Aydın
Engin Antarili
Denetim Kurulu Asil Üyeleri
Hakan Özeller
İsmet Pulat
Ümit Aytürk
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Necip Rençber
Muhittin Asağ
Fatih Arslan
Haber: Fatma ÖZTÜRK