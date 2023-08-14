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CHP, Van’da kongre sürecine Çaldıran ilçesiyle başladı. Kongreye Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

“KAPI KAPALI TUTULARAK, İNSANLARIMIZ CEZALANDIRILIYOR”

Kongrede bir konuşma yapan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Sevgili Çaldıranlılar, sevgili hemşerilerim, partimize gönül veren dostlar son genel seçimde Çaldıran'da oyumuzu yüzde 500 artırdık.

Ben buradan hepinizin huzurunda tüm ilçe örgütümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bundan böyle Çaldıran’da oylarımız katlanarak artacak. Çaldıran soğuk iklime sahip ama insanları sıcaktır. Bugün bu sıcaklığı iliklerimize kadar hissediyoruz.

Çaldıran göç veriyor, gençlerimiz inşaatlarda düşerek hayatını kaybediyor. Hâlbuki hemen yanımızda İran bulunuyor. İran'a açılan tek kapımız var. Çilli Sınır Kapısı. O da kapalı O kapı kapalı tutularak, insanlarımız cezalandırılıyor. O kapının artık açılması gerekiyor. Neden açmıyorlar, anlamış değilim” dedi.

“ÇALDIRAN BİR YILDA 50, 100 BİN TURİST ÇEKEBİLİR”

Başkan Bedirhanoğlu, Çaldıran’ın ticaret, turizm ve hayvancılık merkezi olabilecek potansiyeli barındırdığını da belirterek, “Çaldıran sıcak su kaynakları bakımından zengin bir ilçemiz. Volkanik dağlarıyla meşhur İzlanda sıcak su kaynakları sayesinde yılda 3 milyon turist çekiyor. Çaldıran'da volkanik bir dağ eteğinde bulunuyor.

Yapılacak projelerle Çaldıran bir yılda 50 bin, 100 bin turist çekebilir. Buranın coğrafyası İzlanda coğrafyasına çok benziyor. İklimi de çok benziyor. İnsanlar karda sıcak su havuzlarına giriyor. Bu Çaldıran'da neden olmasın? Çaldıran tarihi İpekyolu üzerinde bulunuyor.

İstenirse eğer Çaldıran ticaret, turizm ve tarım hayvancılıkta ciddi gelişir ve insanlar göç etmekten vazgeçer. Bu duygu ve düşüncelerle kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Seçilen yönetimimize başarılar diliyorum” diye konuştu. Düzenlenen kongreye Erol Aladağ tek aday olarak katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde Aladağ yeniden ilçe başkanlığına seçildi. CHP'de il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak. 15 Ekim tarihinde tamamlanacak. Ardından CHP Parti Meclisi, seçimli olağan kurultayın tarihini netleştirecek.

Van bölge gazetesi