Beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Damızlık kedilerden faydalanılarak her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, "Her Eve Bir Van Kedisi" projesi kapsamında sahiplendirme çalışmaları bu sene de başladı.

Yılın ilk doğumlarında elde edilen 80 yavrudan 60'ının Van kedisi beslemek isteyen hayvansever ailelere sahiplendirilmesi amaçlanıyor.

"En çok hayvanları sevenler sahiplensin"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, birinci parti doğumların sona erdiğini, yıl içinde iki parti doğumun daha olacağını söyledi.

İlk doğumlardan 80 yavru elde ettiklerini belirten Kaya,"Yavrular iki buçuk aylık oldular. 80 yavrunun 60'ını sahiplendireceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin değişik yerlerinde kedi severlerle Van kedilerini buluşturacağız." dedi.

Geçen yıl 100 yavru kedi sahiplendirdiklerini, bu yılki hedeflerinin bu sayının üzerine çıkmak olduğunu anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız sahiplenme konusunda çok ilgili. Gerçekten en çok hayvanları sevenler sahiplensin. Sahiplendirirken ki amacımız da bu. Çok daha güzel bir yere gitsin istiyoruz. Orada neslini devam ettirsin. Bizim gibi bakabilecek bir ailesi olsun. Bu nedenle de birinci parti doğumlarda 60 yavruyu sahiplendireceğiz. Dolayısıyla da en çok kedisever aileleri bekliyoruz. Çevre illerden yoğun ilgi var. Van kedileri bu ilginin en önemli noktası. Bu nedenle yaz boyunca ziyaretlerimiz çok yoğun geçiyor. Ziyaretçi sayısı günlük bin kişiyi buluyor."

Almanya'dan gelen Savaş Taşkın da "Türkiye'yi geziyoruz. Bu arada Van'a da uğradık. Van'ı çok merak ediyorduk. Van kedi evine geldik, çok güzel kediler var. Günümüzün yarısı kedileri sevmekle geçti." dedi.

Osmaniye'den gelen Hüseyin Karamık ise "Kedi Villası'nı görmeye geldik. Gerçekten kediler çok güzel. Herkese gelip burayı görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.