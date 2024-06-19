Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin ortalama ömürlerinin 13 yıl olduğunu belirterek, diğer kediler gibi merkezde özenle bakılan bu kedinin iyi bakım şartları nedeniyle daha fazla yaşadığını söyledi.

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor. Van kedileri, her mevsim gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği merkeze gruplar halinde gelen öğrenciler Van kedilerini yakından görüp sevme imkanı buluyor. Van kedileri için YYÜ Kampüsü'ndeki Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayırsever bir iş adamı tarafından 6 yıl önce, dişi, erkek ve yavru kediler için ayrı ayrı yapılan havuzların ardından merkezin adı 'Van Kedi Villası' olarak değiştirildi. Yılın her mevsiminde Van'a gelen turistlerin ziyaret ettiği merkez, Van turizmine de önemli katkı sunuyor.

Merkezde her yıl daha kaliteli kedi elde etmek için çalışmaların büyük bir titizlikle devam ederken, merkezin 18 yaşındaki en yaşlı kedisi 'Muhtar’ ise dikkat çekiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde iyi bakım şartlarından dolayı diğer sokak kedilerine oranla ömürlerinin biraz daha uzun olduğunu belirterek, "Merkezimiz en çok Van kedisinin bulunduğu alandır. Merkezdeki kediler ömrünün sonuna kadar burada bakılıyor. Buranın tabi her zaman en yaşlısı olur. Kedilerin ortalama 13 yıl yaşam süreleri olmalarına rağmen buradaki iyi bakım, beslenmenin güzelliği ve yerindeliği sayesinde çok daha uzun süre yaşayabiliyorlar. O yüzden buradaki kedilerin normal sokaktaki kedilere göre ömürlerinin çok daha uzun olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

‘BURANIN EN AKİL KEDİSİDİR’

Erkek olan kedilerin dişi kedilere göre biraz daha uzun yaşadıklarını da anlatan Prof. Dr. Kaya, “Erkek kediler daha uzun ömürlü olabiliyor. Dişi kediler doğum yaptıklarından daha çok yıpranıyorlar ve ömürleri daha kısa olabiliyor. Yaşlı olan kedilerin dişleri yerinde olduğu sürece biz beslenmelerini diğer kedilerden ayırmıyoruz. Fakat dişleri tam döküldüğü zaman katı gıda alamayacak pozisyonda oldukları zaman ıslak mamalarla beslemek zorunda kalıyoruz. Burada bütün kedilere bir isim vermiyoruz ama özelliği olan kedilere isim verebiliyoruz. Bu kediyi de ‘Muhtar’ olarak değerlendiriyoruz. Buranın en akil kedisidir" dedi.