Van Karma Organize Sanayi Bölgesi, 525 hektarlık bir alanda faaliyet gösteriyor ve gıda, metal, plastik, tekstil ile mobilya sektörlerinde üretim yapan 167 tesis barındırıyor.

OSB’deki bu tesislerde yaklaşık 9 bin 200 kişi iş bulurken, şu anda 5. etap kapsamında 10 yeni fabrikanın inşası sürüyor ve bu fabrikalar tamamlandığında bölgede yeni istihdam imkanları oluşacak.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, 5. etaptaki çalışmaları yerinde görerek şu açıklamayı yaptı: “Van Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. etabında yapımı süren 10 fabrikanın tamamlanmasıyla, kente binlerce kişilik istihdam sağlanacak. Yatırımlar, bölgenin hem ekonomik hem de sosyal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Toplam 525 hektarlık alanda faaliyet gösteren Van Karma OSB’de şu an gıda, metal, plastik, tekstil ve mobilya sektörlerinde üretim yapan 167 tesis bulunuyor. Bu tesislerde yaklaşık 9 bin 200 kişi istihdam ediliyor. Sanayi bölgesi yalnızca üretim odaklı değil; spor tesisleri, fuar alanı, sağlık ocağı, anaokulu ve lise gibi sosyal yatırımlarla da çalışanlara modern bir yaşam alanı sağlıyor.”

Bölgede üretim tesislerinin yanı sıra spor tesisleri, fuar alanı, sağlık ocağı, anaokulu ve lise gibi sosyal alanlar da yer alıyor. Yeni fabrikaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki iş imkanlarının artması bekleniyor.