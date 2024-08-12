Gürpınar, Özalp, İpekyolu, Muradiye, Çaldıran, Saray, Edremit ve Erciş ilçelerini etkileyen bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacak.

Kesintiler Ne Zaman ve Hangi Saatlerde?

VEDAŞ, kesintilerin hangi saatlerde olacağını merak eden vatandaşlar için detaylı bir açıklama yaptı. Elektrik kesintilerinin saatleri ve hangi mahalleleri etkileyeceği hakkında bilgi veren yetkililer, vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

Bu Kesintiler Neden Önemli?

Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılıyor. VEDAŞ, elektrik şebekesinin daha güvenli ve verimli hale getirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmalara devam ediyor. Ancak, geniş bir alanda uygulanacak olan kesintiler, birçok vatandaşı etkileyebilir. Evlerinde elektrikli cihazlarla çalışanlar, kesintilere karşı dikkatli olmalı ve önlem almalı.

Vatandaşlar Ne Yapmalı?

Bu kesintiler sırasında vatandaşların, elektrikli cihazlarını kapatmaları ve enerji tasarrufu yapmaları öneriliyor. Ayrıca, olası elektrik dalgalanmalarına karşı hassas cihazların korunması için önlemler alınmalı. VEDAŞ yetkilileri, kesintilerin planlandığı saatlerde mümkünse elektrikli cihazların kullanılmamasını tavsiye ediyor.

Van’ın 8 ilçesinde yaşanacak bu büyük elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zorunlu hale geldi. Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat etmeleri ve önceden hazırlık yapmaları gerekiyor. Unutmayın, bu kesintiler sadece bir gün sürecek ve ardından elektrikler normale dönecek. Ancak, bu süre zarfında planlarınızı gözden geçirip, kesintilere karşı tedbirli olmanızda fayda var.