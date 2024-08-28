İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği dönemlerde yaşanan sıkıntılarla sıkça gündeme gelen Kapıköy Sınır Kapısına yeni ayar veriliyor.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Valisi Ozan Balcı ile birlikte Kapıköy Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Türkmenoğlu, Kapıköy girişine sosyal tesis yapılacağını belirterek, pasaport kontrol ve gümrük kontrol noktalarının da genişletileceğini aktardı.

Van Valisi Ozan Balcı ile beraber Kapıköy sınır kapısında bir takım incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, yaptığı paylaşımda, “Van Kapıköy Sınır kapısı girişine yeni sosyal tesis yapılacak. Hedefimiz turist sayısını 750 binden 1 milyona çıkarmak. Pasaport kontrol ve gümrük kontrol noktaları genişletilerek İranlı misafirlerimizin geçişleri hızlanacak.” ifadelerine yer verdi.