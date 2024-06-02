Van'da 2014 yılında 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılmasının ardından dünyaya adını duyuran Van Kahvaltısı, geleneksel bir hal aldı.

Van TSO'nun, Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak için Haziran ayının ilk pazar günü, 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan etmesinin ardından her yıl düzenlenen etkinlikler bu yılda devam etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bu yıl 5'inci kez düzenlenen 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği geniş ses getirdi.

Sosyla medya platformu X'te #dünyakahvaltıgünü hashtagıyla TT olan 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği, Türkiye ve Dünya'nın bir çok noktasında da kutlandı.

Türkiye'nin dünyada bulunan tüm büyükelçiliklerinde eş zamanlı olarak 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği düzenlendi.

'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliğiyle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı.