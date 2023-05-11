İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, güvenlik güçleri hem sınır hattında hem kırsal bölgelerde hem de kent merkezinde aldığı önlemlerle yasa dışı göçü önlemeye ve düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemeye çalışıyor.

Jandarma ve komando birlikleri, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucuları ile düzensiz göçe karşı mücadelede üst düzeyde önlemlerin alındığı Van'da hem karadan hem de havadan sınır hattı düzenli olarak denetleniyor.

Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve gece görüşlü dürbünler gibi teknolojik imkanları kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri kaçak girişlere anında müdahale ediyor.

Ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye gelip, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini engelleyen güvenlik güçleri, sınır hattında ve kent içinde yakaladıkları göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü de gerekli kontrolleri yapılan göçmenleri yasal süreç içinde ülkelerine gönderiyor.

39 bin 773 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi

Sınır hattında alınan önlemler sayesinde, termal kameralarla yapılan tespitler sonucu güvenlik güçlerince son bir haftada 796, yılbaşından bu yana ise 39 bin 773 düzensiz göçmenin Van üzerinden yurda girişi engellendi.

1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 367 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 709 şüpheliden 206'sı tutuklandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 233 araca da el konuldu.

96 kilometre güvenlik duvarı tamamlandı

Sınırdaki geçişlerin önlenmesi amacıyla 2 yıl önce başlatılan modüler güvenlik duvarı inşa çalışmaları da devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan hattın Van'ı kapsayan bölümünde firmalar kurdukları şantiyelerde beton blokları üreterek belirlenen güzergaha yerleştiriyor.

Şu ana kadar 96 kilometrelik sınır duvarı çalışmasını tamamlayan firmalar, kalan kısımları da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Sınır hattında alınan önlemler kapsamında duvarın inşa edildiği bölgelerde ayrıca hendek kazılması, duvarların üzerine jiletli tel çekilmesi ve optik kulelerdeki teknik donanımların tamamlanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler, ifadelerinde, kaçakçıların kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve Tahran'a ya da ülkelerine dönmek isteyenlere işkence yaptıklarını belirtiyor.

Kaçakçıların, diğer ülkelerdeki işbirlikçileriyle ilişkilerinin bozulmaması için "sizi geri götüremem, bir şekilde sınırı geçeceksiniz" diye tehdit ettiğini anlatan göçmenler, sınırı geçmenin güçleştiğini, bu nedenle artık küçük grupların geldiğini dile getiriyor.

Önlemler sayesinde göçmenleri sınırdan geçiremeyen kaçakçıların, sınırın kolaylıkla geçildiği algısını oluşturmak amacıyla Türkiye sınırıyla ilgisi bulunmayan görüntüleri sosyal medya üzerinden dolaşıma soktuğu belirtiliyor. AA