Uzun yıllardır Van ve çevresinde turizm işi yapan Abdullah Tuçdemir, WanHaber ekibine, Kültür Yolu Festivali’nin Van’ın turizmine olası etkilerini anlattı.

Tunçdemir, 29 Haziran - 07 Temmuz tarihleri arasında Van’da gerçekleştirilecek olan Kültür Yolu Festivali’nin kente olası kazanımlarına değinirken, önemli önerilerde bulundu.

Festival kapsamında yapılması gereken tanıtım çalışmalarına değinen Tunçdemir, “Kültür Yolu Festivali bizim için bir başlangıçtır. Kültür yolu festivali aracılığıyla Valilik, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumların da işbirliğiyle Van’ı Avrupa’ya açabiliriz. Avrupa ülkelerinden turistlerin gelişine olanak sağlayacak turizmcileri buraya getirtirsek; Van’ın güvenliğini, doğal güzelliklerini, tarihi yapılarını iyi bir şekilde tanıtırsak sadece İran’dan değil diğer ülkelerden de turist çekebileceğiz.” diyerek önerilerde bulundu.

“FESTİVAL BİR BAŞLANGIÇ OLUR!”

Şehir imarının modernleşmesi ile Van’da turizmin gelişmesine olanak sağlanacağını belirten Turizmci Abdullah Tunçdemir, “Şehrimizin daha gelişmiş, modern bir görüntüye kavuşması da yine turizm adına önemli bir adım olacak. Akdamar Adası’nın 20 yıl öncesiyle şimdisi bir değil, şu an tamamen restore edilmiş, mükemmel bir tarihi turizm merkezi oldu. Bizler bu dediklerimizi yaparsak, yabancı turist kafileleri için Kültür Yolu Festivali bir başlangıç olur, hem iç turizm hem de dış turizm anlamında Van’da büyük bir turist potansiyeline denk geliriz.” ifadelerine yer verdi.

“SINIFTA KALMAMAMIZ LAZIM”

Tunçdemir, “Tüm bunlar için de elbette ki Kültür Yolu Festivali’nin iyi şekilde tanıtılması ve Van için bir marka oluşturulması lazım. Bizim için bir ilk ve bizim sınıfta kalmamamız lazım. Gerekli kurumlarla beraber festivalin gereklilikleri ne ise hepsini olabilecek en iyi şekilde yerine getirmemiz ve Van’ı söz konusu festivale çok güzel bir şekilde hazırlamamız lazım.” şeklinde konuştu.

29 Haziran-07 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival için hazırlıklar devam ediyor.