1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Van İl Sağlık Müdürlüğü, “Sağlıklı ve aktif yaşlanmak, kaliteli bir yaşamın anahtarıdır! Düzenli hareket, dengeli beslenme ve sosyal aktivitelerle geleceğinizi daha güçlü inşa edin” vurgusu yaptı.

Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma için nelere dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Van İl Müdürlüğü şu paylaşımı yaptı; “Sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, alkol ve tütün kullanmayın, uyku düzeninize dikkat edin, stresten kaçının, sosyal bakımdan aktif olun.”