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Wanhaber / Ramazan Çetin

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Recep Türk ve Nevzat Taşdemir ile birlikte Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret etti.

Çalışma, redaksiyon ve baskı odalarını inceleyen Müdür Aras, il çapında, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınavlar hakkında kurum yöneticilerinden bilgi aldı.

Ölçme Değerlendirme Merkezi faaliyetlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Müdür Mehmet Nurettin Aras, yerel projelere de katkı verecek olan merkez çalışanlarına teşekkür etti.

‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Bu arada, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Nurettin Aras’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor.

Bir çok isim Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletiyor.

VALİ YARDIMCILARINDAN ZİYARET

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ı son olarak Van Vali Yardımcıları ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Vali Yardımcıları Adem Balkanlıoğlu, Yavuz Arslan ve Ahmet Tozlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretinden dolayı Vali Yardımcılarına teşekkürlerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Aras, büyük potansiyele sahip olan Van’da göreve başlamış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.