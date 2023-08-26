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WanHaber – Fatma Öztürk

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri toplantı için Trabzon’da bir araya geldi. OSBÜK Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan da toplantıda yer aldı.

OSBÜK Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü başkanlığında Trabzon Arsin OSB'de gerçekleştirildi.

OSBÜK Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğine seçilen Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan da, OSBÜK’ün Trabzon’daki toplantısına katıldı.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan’ın da yer aldığı OSBÜK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, iş dünyası ve Organize Sanayi Bölgelerinin son durumlarının görüşüldüğü toplantı Trabzon Arsin OSB’de yapıldı.

OSBÜK Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Trabzon ilinde bir dizi ziyaret de gerçekleştirdi.