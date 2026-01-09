Van’da bugün yeniden başlaması beklenen kar yağışı öncesi üç önemli uyarı yapıldı. Van genelinde kuvvetli rüzgâr, çığ tehlikesi ve kuvvetli kar yağışı beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteorolojik tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olması, yağışların Muş, Bitlis, Hakkâri ve Van'ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Meteoroloji kuvvetli rüzgar için yaptığı uyarıda; “Rüzgarın ilimiz genelinin bugün sabah ve akşam saatleri arasında yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışlarının yer yer tipi şeklinde olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine de dikkat çekilen uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydedildi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji tarafından son uyarı ise kuvvetli kar yağışı için yapıldı; “Kar yağışlarının sabah saatleri ile akşam saatleri arasında Muş, Bitlis, Hakkari ile Van’ın güney ilçeleri (Bahçesaray, Gevaş, Çatak, Başkale, Gürpınar) çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”