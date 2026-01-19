Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan meteorolojik verilere göre, Van’ın kuzey ve güney ilçelerinde etkili olması beklenen kar yağışının yüksek kesimlerde yoğun şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

Van genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

MGM sarı kod uyarısının yanı sıra 3 ayrı meteorolojik uyarıda daha bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, çığ riskine karşı şu uyarıda bulundu:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kuvvetli yağışlara ilişkin yapılan uyarıda, “Yağışların bu akşam saatlerine kadar Hakkari, Bitlis ve Van'ın kuzey ve güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Meteoroloji son uyarısında ise buzlanma ve don olaylarına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerine kadar kuvvetli

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerine kadar kuvvetli

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerine kadar kuvvetli

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerine kadar kuvvetli

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerine kadar kuvvetli

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerine kadar kuvvetli

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerine kadar kuvvetli

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı