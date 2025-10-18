Van’da 21 Ekim Salı ve 22 Ekim Çarşamba günleri sağanak yağış bekleniyor. 5 günlük hava tahminini yayımlayan Meteoroloji’ye göre Van’a sağanak yağışlar geliyor ve hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.

Pazartesi gününe kadar parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenen Van’da Salı ve Çarşamba günü ise sağanak yağışların etkisini göstermesi muhtemel.

İşte Van için beklenen 5 günlük hava durumu;

İPEKYOLU:

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

TUŞBA:

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

EDREMİT:

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

BAHÇESARAY:

18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

19 Ekim Pazar: Az bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

BAŞKALE:

18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

19 Ekim Pazar: Az bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

19 Ekim Pazar: Az bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

ÇATAK:

18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

19 Ekim Pazar: Az bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

ERCİŞ:

18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

19 Ekim Pazar: Az bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

GEVAŞ:

18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

19 Ekim Pazar: Az bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

19 Ekim Pazar: Az bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

MURADİYE:

18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

19 Ekim Pazar: Az bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

ÖZALP:

18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

19 Ekim Pazar: Az bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

SARAY:

18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

19 Ekim Pazar: Az bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı