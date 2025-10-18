Van’da 21 Ekim Salı ve 22 Ekim Çarşamba günleri sağanak yağış bekleniyor. 5 günlük hava tahminini yayımlayan Meteoroloji’ye göre Van’a sağanak yağışlar geliyor ve hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.
Pazartesi gününe kadar parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenen Van’da Salı ve Çarşamba günü ise sağanak yağışların etkisini göstermesi muhtemel.
İşte Van için beklenen 5 günlük hava durumu;
İPEKYOLU:
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
TUŞBA:
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
EDREMİT:
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
BAHÇESARAY:
18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
19 Ekim Pazar: Az bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
BAŞKALE:
18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
19 Ekim Pazar: Az bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
19 Ekim Pazar: Az bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
ÇATAK:
18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
19 Ekim Pazar: Az bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
ERCİŞ:
18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
19 Ekim Pazar: Az bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
GEVAŞ:
18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
19 Ekim Pazar: Az bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
19 Ekim Pazar: Az bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
MURADİYE:
18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
19 Ekim Pazar: Az bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
ÖZALP:
18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
19 Ekim Pazar: Az bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
SARAY:
18 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
19 Ekim Pazar: Az bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı