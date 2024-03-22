Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, beklenen yağışların, Muş, Bitlis ve Hakkari ile Van ilinin güneyinde ve kuzeyinde (Bahçesaray, Çatak, Başkale, Gürpınar, Çaldıran, Erciş, Muradiye) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışları şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Değerlendirmelere göre; sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilirken, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Van’ın da olduğu birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yağışların; Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın kuzey güney ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi, tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.