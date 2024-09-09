Van Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yarın için Van’ın Çaldıran, Muradiye, Erciş, Çatak, Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri için yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada; “Gece saatlerinden itibaren Bitlis çevrelerinde, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Muş ili ve Van'ın kuzey (Çaldıran, Muradiye ve Erciş) ve güney (Çatak, Gevaş ve Bahçesaray) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir” denildi.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Kuvvetli yağış ile birlikte sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildiren Valilik, şu uyarıda bulundu; “Kuvvetli yağışlarla (21-50 kg/m2) birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”