Van’ı doğu ve kuzey ilçeleri için aralıklı olmak üzere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojik tahminlere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında Van il çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Van ilinin doğu ve kuzey ilçelerinde (Başkale, Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Saray) aralıklı olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklentisi ile ilgili; “Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

VAN İÇİN BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu