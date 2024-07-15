Van’ı doğu ve kuzey ilçeleri için aralıklı olmak üzere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojik tahminlere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında Van il çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Van ilinin doğu ve kuzey ilçelerinde (Başkale, Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Saray) aralıklı olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, kuvvetli yağış beklentisi ile ilgili; “Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.
VAN İÇİN BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu