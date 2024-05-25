Van’da yağışlar etkisini gösterirken, kuvvetli rüzgar için de uyarı yapıldı. Meteoroloji tarafından paylaşılan bilgilere göre Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar beklentisi hakim.

YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Meteorolojik verilere göre Van’da bugün de yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden alınan verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Uyarıda; “Bölgemizde öğle ve akşam saatleri arasında rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma vb oluşabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU?

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu