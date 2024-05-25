Van’da yağışlar etkisini gösterirken, kuvvetli rüzgar için de uyarı yapıldı. Meteoroloji tarafından paylaşılan bilgilere göre Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar beklentisi hakim.
YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?
Meteorolojik verilere göre Van’da bugün de yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden alınan verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Uyarıda; “Bölgemizde öğle ve akşam saatleri arasında rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma vb oluşabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU?
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu