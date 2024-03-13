Van Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.

Yarın sabahtan itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın zaman zaman yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; “Van’ın güney ilçeleri ve Hakkari’de yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren, Bitlis’in güney ilçelerinde Cuma gününden itibaren kuvvetli güneyli ve batılı rüzgarların (40-60 km/sa) etkili olması tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgarın zaman zaman etkisini artırarak yüksek kesimlerde fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Rüzgardan dolayı kar erimesi beklendiğinden çığ tehlikesine de dikkat edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada; “Bölge genelinde beklenen kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve fırtınanın (50-80 km/sa) etkisiyle kar erimesi beklendiğinden Çığ Tehlikesi bölge için devam etmektedir. Lodosla birlikte baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmeleri, kar savrulması ve kar sürülmesi meydana gelebileceğinden (görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.