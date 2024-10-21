Van Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre Van'da bugün yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada; "Pazartesi (bugün) sabah erken saatleden itibaren, Van ili çevrelerinde beklenen yağışların düşük sıcaklıkla birlikte yağmur ve aralıklı karla karışık yağmur; yüksek kesimlerinde ise (2 bin metre ve üstü) yağışların kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir" denildi.

Yağışlara bağlı yapılan uyarıda; "Yağış anında ağaç devrilmesi, görüş mesafesinde azalma, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, su baskını, sağanak yağış geçişlerinde Van gölündeki teknelerin kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.