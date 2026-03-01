Kar yağışının ardından Van'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van'ı buzlanma ve don olayı ile çığ tehlikesi riskine karşı uyardı.

Van'da önceki gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı.

Bazı ilçelerinde eksi 22 dereceye kadar düşen soğuk havaların dondurucu etkisini yaşayan Van için iki ayrı uyarı geldi.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illerini buzlanma ve don uyarılarına karşı uyardı.

Uyarıda; "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısını da yineledi. Uyarıda şöyle denildi; "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

ÇALDIRAN’DA EKSİ 22 DERECE GÖRÜLECEK!

Geçtiğimiz hafta havaların ısınmaya başladığı Van’da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini gösterdi.

Meteorolojik verilere göre, Çaldıran ilçesinde hava sıcaklıkları en düşük eksi 22'ye kadar düşecek. Yine Özalp ve Saray ilçesinde sıcaklıkların en düşük eksi 18'leri, Van merkez ilçelerinde ise eksi 9'u görmesi bekleniyor.