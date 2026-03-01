Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van programı kapsamında AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı.

Program çerçevesinde ilk olarak AK Gençlik’in organize ettiği “İftara 5 Kala” etkinliği gerçekleştirildi. Bakan Göktaş, gençlerle birlikte trafikte bulunan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıttı.

Etkinliğin ardından AK Gençlik’in hazırladığı hastane ziyareti programına geçildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk polikliniklerini ziyaret eden Göktaş, tedavi gören çocuklar ve refakatçileriyle tek tek ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Göktaş, ailelerle de sohbet etti.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Göktaş, “Gençlerimizin hazırladığı bu programlarda vatandaşlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ise Ramazan ayı boyunca yoğun bir program yürüttüklerini belirterek, “Sayın Bakanımızın katılımıyla iki önemli etkinlik gerçekleştirdik. Ramazan süresince günde 7-8 ayrı program yaparak sahada olmaya devam ediyoruz” dedi.