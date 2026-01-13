Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, sağlık alanında yapılan yatırımlara ve çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tosun, açıklamasında 15 Ocak’ta açıklanacak, 2026 yılı yatırım planları kapsamında Van’a 500 yataklı yeni bir hastane yapılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Henüz kesinleşmiş bir durum olmadığını belirten Tosun, yatırım programına alınması yönünde sözler alındığını, sürecin Ocak ayının 15’inde açıklanacak yatırım programıyla netleşeceğini ifade etti.

Hastanenin yapılacağı yerle ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getiren Tosun, Edremit merkezli bir alan ya da Kurubaş bölgesinin değerlendirildiğini, ayrıca Hakkari yönüne doğru bir lokasyonun da seçenekler arasında yer aldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Van için 500 yataklı yeni bir hastane planlıyoruz. Henüz kesinleşmiş bir durum yok ancak yatırım programına alınması yönünde sözler alındı. Ocak ayının 15’inde açıklanacak yatırım programıyla birlikte süreç netleşmiş olacak. Hastanenin yeriyle ilgili olarak Edremit merkezli bir alan ya da Kurubaş bölgesi üzerinde duruyoruz. Ayrıca Hakkari istikametine doğru bir lokasyon da seçenekler arasında. Arsa çalışmaları devam ettiği için şu aşamada kesin bir yer söylemek doğru olmaz.”

Arsa çalışmalarının devam ettiğini belirten Op. Dr. Tosun, bu nedenle şu aşamada hastanenin yapılacağı yerle ilgili kesin bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.