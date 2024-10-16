Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüş gösterecek. Meteoroloji Van ve Bölge illeri için 3 uyarı birden yaparken, yüksek kesimlere kar yağışı beklendiğini de bildirdi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; “Bugün (Çarşamba) Muş, Bitlis ve Van ili çevrelerinde aralıklarla devam eden yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının hissedilir ölçüde düşmesine bağlı olarak bölge genelinde (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisini artırması beklenmektedir” denildi.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteorolojiden yapılan açıklamada; “Yağışların, Perşembe günü bölge genelinde bölgesel olarak kuvvetli sağanak ve aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Yarın (Perşembe) bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli rüzgarın (50-70 km/sa) etkili olması beklenmektedir. Yarın gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinin (2500 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının, bölge genelinde Perşembe ve Cuma günleri hissedilir ölçüde (6 ila 8 derece) düşeceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

UYARI

Meteoroloji tarafından uyarıda da bulunuldu ve şöyle denildi; “Yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, karayolu ulaşımında aksamalar, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri esnasında Van Gölü’nde oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesi, yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Tendürek, Güzeldere, Kurubaş) kar yağışı, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”