İran İslam Cumhuriyeti’nin 45. yıl dönümünde düzenlenen resepsiyona katılan AK Parti Van Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, programda bölgesel ve ikili ilişkileri, sınır ticareti ve turizmi konuştuklarını aktardı.

Van'ı yakından ilgilendiren Gelincik Sınır Kapısı'nın İran Parlamentosundan geçtiğini ve aynı çalışmanın Çilli Sınır Kapısı'nda da devam ettiğini belirten Kayatürk, bu iki gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Van için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kayatürk, İran Başkonsolosluğunun Van'da açılması ve İran bankalarından birinin şubesinin Van'a getirilmesi için yoğun çaba sarfettiklerini duyurdu.

Kayatürk'ün bu hamlesi Van'da sevinçle karşılandı.

İşte Kayatürk'ün twiti:

İran İslam Cumhuriyeti’nin 45. yıl dönümünde düzenlenen resepsiyonda Ankara’da bir araya geldik. Çok sayıda üst düzey siyasetçinin ve iş insanının katıldığı programda bölgesel ve ikili ilişkileri, sınır ticareti ve turizmi konuştuk. İlimizi ilgilendiren Gelincik Sınır Kapısının İran Parlamentosundan geçmiş olması ve aynı çalışmanın Çilli Sınır Kapısında devam ediyor olması memnuniyet verici gelişmelerdir. Bu arada, iki müjde için de gece gündüz çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi, İran Başkonsolosluğunun Van'da açılması ve bir diğerinin de İran Bankalarından birinin şubesinin Van'a getirilmesi olacaktır.