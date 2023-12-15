Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / ÖZEL

HÜDA PAR Van’da, Hz. Ömer Camii önünde Cuma namazı çıkışı, Filistin için destek çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, HÜDA PAR Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı destek açıklamasında, Filistin için dualar da edildi.

Topluluk adına konuşan HÜDA PAR Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, Filistin’in insanlık tarihinde eşi görülmemiş bir mücadele verdiğini belirterek, “Filistin Direnişi, Filistin halkının bağrından çıkmış ve tarihin tanıklık edebileceği müstesna bir kahramanlık, cesaret ve savaş taktiği ortaya koymuştur” dedi.

Tasan, açıklamasının devamında; “Batılı liderlerin işgal edilmiş Filistin topraklarına gidip İsrail’e desteklerini açıklamasına” tepki göstererek, “İslam Ülkelerinin liderlerinin Gazze’yi ziyaret etmesi bir yana, bir tek memurunu dahi Gazze’ye gönderebilmiş değildir.” ifadelerine yer verdi.

Kanaat önderleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Tasan, Filistin halkının desteğe ve yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

“Gazze’deki siyonist vahşet ve soykırım 3. ayına girdi. Saldırı ve katliamlar hız kesmeden en ahlaksız ve barbar şekliyle devam ediyor” diyen Tasan, “Gazze ve Kudüs Davası için yapılan etkinlikleri ve boykotları itibarsızlaştırma ve değersizleştirme çabalarına itibar etmeyelim. Yaptığımız bu etkinliklerin, eylemlerin ve boykotun çok önemli olduğunun bilincinde olalım ve Filistin Direnişine ciddi katkı sağladığı bilinciyle etkinliklerin dozu ve çeşitliliği arttırarak devam edelim.

Eylemlerimizi Kudüs Davası bilinciyle yapalım. Cemaat, parti, mezhep ve asabiyet taassubunun Kudüs ve Filistin Davasının önüne geçmesine izin vermeyelim. ‘Yeter ki Kudüs kazansın, ben kaybetmeye razıyım’ bilinciyle daha güçlü bir şekilde ve birliktelik içinde tepkilerimizi gösterelim” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, “Gazze’ye için başlatılmış olan yardım kampanyalarına destek verelim ve bağışta bulunalım” diye kaydetti.