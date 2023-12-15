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Milliyetçi Hareket Partisi'nde 1 aylık aday adaylığı başvuru sürecinde sona gelindi.

MHP'de aday adaylığı müracaatları için herhangi bir ücret alınmadı.

Belediye başkanı adayı olmak isteyenler doğrudan MHP Genel Merkezine başvurdu.

Adaylar titizlikle inceleniyor

İl genel meclisi ile belediye meclis üyelikleri için başvurular teşkilatlara yapıldı.

MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında partinin hukukçularından oluşturulan komisyon adayların başvurularını titizlikle inceliyor.

Halkın sevdiği kişiler seçime girecek

Adayların belirlenmesinde 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçları analiz edilecek.

Toplumda karşılığı olan, halk tarafından sevilen kişilerle seçimlere girilecek.

Listeye son şeklini MHP Lideri Devlet Bahçeli verecek.

Seçim kampanyaları başladı

MHP'de yerel seçim kampanyası hazırlıkları da hız kazandı. Daha önce 11 şehirde 81 ili kapsayan bölge toplantıları düzenlendi.

Son olarak da "Birliğin Gücü" ve "Türkiye İçin Canla Başla" temalarıyla çalışma başlatıldı.

Sahada ve sosyal medyada, seçmene yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki uyumun önemi anlatılıyor.