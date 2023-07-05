Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak, Asbaşkan Erol Temel ve bazı yöneticilerden oluşan Van heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti.

Bakan Bak’a görevinde başarılar dileyerek ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Van heyeti, Van’ın spordaki durumunu da istişare etti. Bakan Bak'a Van Spor'a yakışır bir tesis projesi de sunan Van heyeti, destek istedi.

Ziyaret sonunda Van Spor FK Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak, üzerinde isim yazılı olan Van Spor formasını, Bakan Osman Aşkın Bak’a hediye etti.