En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler memurlara yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin detaylarını açıkladı.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise teklifte yer almadı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Memur zammı ve ek vergilerle ilgili teklif 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan Komisyonu'nda görüşülecek.

Güler'in açıklamaları:

"Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen en düşük memur aylığını 22 bin liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren teklifimizi Meclis'e sunuyoruz.

Teklif ile tüm kamu görevlilerinin ücretlerinde 1 Temmuz ile 31 Aralık 2023 arasında dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa seyyanen net 8077 TL'lik artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı toplam yüzde 86'yı bulmaktadır.

Ortalama memur maaşı şu anda temmuz zammı olmadan 14 bin 417'ydi. Bu zammı uyguladığımızda temmuz ayından itibaren 25 bin 15 TL'ye çıkartılıyor. En düşük memur maaşı da bu lise memuru hizmetli maaşı esas alınmıştır. 11 bin 848 TL iken, zam ve ilave katkı payı ile 22 bin 17 TL'ye yükseltilmektedir. Diğer maaşlarda da 8077 TL'lik oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir.

SÜPERHABER