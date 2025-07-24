Ankara temasları kapsamında Van heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Van’a yapılması planlanan yeni stadyum başta olmak üzere spor yatırımları konusunda istişarelerde bulunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile de bir araya gelen heyet, Van’da yapımı süren ve planlanan altyapı projelerini değerlendirdi.

Van heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu da ziyaret etti. Bu ziyarette, başta Van çevreyolu olmak üzere ulaştırma alanındaki mevcut yatırımlar ve yeni projeler üzerine istişarelerde bulunduğu aktarıldı.

VALİ BALCI, “ENERJİ YATIRIMLARINI DEĞERLENDİRDİK”

Heyet son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile de görüşmeler sağladı. Vali Ozan Balcı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bakanımızı ziyarette, ilimizin elektrik, doğalgaz ve enerji yatırımlarıyla ilgili değerlendirmeler yaparak istişarelerde bulunduk.” dedi.