Van’da 3'üncü kez düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı yarın kapılarını açıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen organizasyonda fuara en az 84 firmanın katılması bekleniyor. Etkinliğe Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Organize Sanayi Bölgesi gibi yerel kurumlar da destek veriyor. Ayrıca Balıkesir Edremit Belediyesi ve Balıkesir Edremit Kaymakamlığı da misafir il olarak fuarda yer alacak.

Yurt içinden katılım sağlayan odalar ve borsalar arasındaki diğer katılımcılar ise şu şekilde sıralanıyor:

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, Ağrı Ticaret Borsası, Artvin Ticaret Borsası ve Çubuk Ticaret Borsası.

Uluslararası boyutta da ilgi gören fuara, İran'dan Erdebil Ticaret Odası ve Urmiye Ticaret Odası, Irak'tan ise Erbil Ticaret Odasının da katılım sağlaması bekleniyor. Bu katılım, Van'ın gastronomi alanındaki potansiyelini sınır ötesine taşıyarak yeni iş fırsatları yaratma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"81 İl 81 Lezzet" sloganıyla düzenlenecek fuar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen katılımcılarla gastronomi deneyimi sunacak.

Ziyaretçiler, İpekyolu Expo Fuar Alanı'nda yöresel lezzetleri tadabilecek, usta şeflerin gösterilerini izleyebilecek ve sektörel panellere katılabilecek.

Etkinlik, Van'ı gastronomi turizminin önemli bir merkezi haline getirme yolunda katkı sağlayacak.