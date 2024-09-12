Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde açılışı gerçekleştirilen fuara, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkanı Necdet Takva, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, birçok ilin Ticaret Odaları Başkanları ve vekilleri, STK Başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Trabzon’un konuk il olduğu fuara, 81 ilden 55 yerel, 9 kadın kooperatifi, 24 firma ise çeşitli illerden toplam 88 firma ile yöresel ürünler sergilenmeye başladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal ve konuk il olarak fuara katılım sağlayan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi’nin açılış konuşmalarının ardından fuar açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, katılımcıların stantları ziyareti ile devam etti. ‘Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’ 15 Eylül tarihine kadar misafirleri ağırlayacak.