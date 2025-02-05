Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, Türkiye'nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü olan Van Gölü'nü de dondurdu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Van'da her taraf buz kesti. Türkiye'nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü Van Gölü de aşırı soğuğa dayanamadı. Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında yaklaşık bin metrekarelik alanda suyun yüzeyi 5 santimetre kalınlığında buz tuttu.

Mikrobiyalitler yüzeye çıktı

Van Gölü’nde sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma ve yağışların azalması, su seviyesinde düşüşe neden oldu. Van Gölü’nün bazı kıyı bölgelerinde suların çekilmesi gölün derinliklerinde yer alan mikrobiyalit yapılarını da olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda sadece küçük bir kısmı görünen mikrobiyalitler, bu kez suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.