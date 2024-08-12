Yüksek tuz ve soda oranıyla bilinen bu göl, yüzeyinin altındaki sırlarıyla bilim dünyasını büyülüyor. Peki, Van Gölü'nün derinliklerinde hangi olağanüstü canlılar yaşıyor?

Van Gölü’nün Derinliklerindeki Gizemli Canlılar

Van Balığı (İnci Kefali): Dünyada yalnızca Van Gölü’nün ekstrem koşullarında hayatta kalabilen bu balık, gölün adeta saklı bir hazinesi. Tuzlu ve sodalı suya inanılmaz bir uyum gösteren Van Balığı, bölgenin hem ekosistemi hem de ekonomisi için vazgeçilmez bir değer.

Küçük Mercan Balığı: 2018 yılında Van Gölü’nün 13 metre derinliğinde keşfedilen bu gizemli balık, siyah benekli sarı rengiyle adeta gölün bilinmeyen dünyasının bir elçisi. İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi tarafından tespit edilen bu nadir balık, bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Mikroorganizmalar: Van Gölü’nün ekstrem koşulları, burada yaşayan 103 tür fitoplankton ve 36 tür zooplanktonun varlığıyla daha da ilginç hale geliyor. Bu mikroorganizmalar, gölün kimyasal dengesini korurken, aynı zamanda göldeki hayatın devamını da sağlıyor.

Van Gölü, sıradan bir göl olmanın ötesinde, barındırdığı eşsiz canlılarla hem bilimsel araştırmalara hem de doğa meraklılarına ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Gölün derinliklerindeki bu olağanüstü yaşam, gölün ne kadar özel ve korunmaya değer olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.