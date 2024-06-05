Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında neslini sürdürmek için tatlı sulara göçü sorunsuz şekilde devam ediyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmaya çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde göç ediyor. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadeleyi izlemek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kentte geliyor.

“İnci kefalinin üreme göçü bu yıl yoğun geçiyor”

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan inci kefallerinin her yıl sürüler halinde akarsulara üreme göçü gerçekleştirdiğini belirtti. Üreme göçünün hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Çünkü derelerde gerçekleştirdikleri üremelerle beraber stokun devamlılığı sağlanıyor.

Fakat özellikle 2020 yılından itibaren son 3 yıl, inci kefalleri başarılı bir üreme gerçekleştiremedi. Çünkü Bendimahi Çayı'nda üreme döneminde Devlet Su İşleri suyu kesti. Diğer yerlerde ise yeterli miktarda akarsu yatağında su yoktu. Fakat bu sene akarsularda suyumuz bol ve suyun bol olması inci kefallerinin başarılı bir üreme dönemi geçirmesi demektir” dedi.

“Akarsularda suyun olması, inci kefali göçü için hayati öneme sahip”

Van Gölü'ne dökülen akarsuların balıklarla dolup taştığını dile getiren Akkuş, “Akarsularda suyun olması, inci kefali göçü için hayati öneme sahiptir. Göç son yıllarda hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Bu noktada balığı korumadaki ana teşkilat olan Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İlk defa böylesi bir doğa olayıyla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar ise inci kefali göçünü hayranlıkla izlediklerini kaydetti.