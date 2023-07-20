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Wanhaber / Fatma Öztürk

Edremit Belediyesi tarafından hizmete sunulan ‘Edremit Dalış Okulu’nda kurs başvuruları başladı.

Dalışı yaygınlaştırmak, Van Gölü’nün gizemli sularını keşfetmek, su altı turizminin geliştirilmesini sağlamak, nitelikli dalışçıların yetişmesine katkı sunmak amacıyla hizmete açılan dalış okulundan faydalanmak isteyenler için ücretsiz kurs düzenlenecek.

Dalış okulundan faydalanmak ve Van Gölü’nün gizemini keşfetmek isteyenler için başlatılacak olan kursa son başvuru tarihi 21 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

Van Gölü’nün derinliklerinde unutulmaz bir tecrübenin yaşatılacağı dalış kursuna 18 – 45 yaş arasındakiler başvuru yapabilecek.

KURS 1 AY SÜRECEK

Başlatılacak olan dalış kursunun 1 ay süreceği öğrenilirken, dalışların Cumartesi ve Pazar günleri yapılacağı kaydedildi.

Kursta kontenjanın 250 kişiyle sınırlı olacağı belirtildi.

Söz konusu dalış kursu ile dalışseverler, mikrobiyalitleri keşfetme fırsatı da bulacak.