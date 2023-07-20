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Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kapadokya Üniversitesinin desteğiyle Edremit İlçesinde bulunan Uygulama Oteli Konferans Salonunda icra edilen Mevlîd dinletisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlîdin müellifi Süleyman Çelebi ve Bestekâr Kemal Batanay’ın hayatının anlatıldığı belgesel ile başlayan programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu İl protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vesiletü’n-Necât musiki formunda icra edilen Besteli Mevlîd katılımcılara manevi bir ziyafet sundu.

Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Kültür Bakanlığımızın ve Kapadokya üniversitemizin işbirliğinde Besteli Mevlîd icrası gerçekleştirildi. Çok kıymetli misafirlerimiz ve sanatçılarımıza müteşekiriz.

Van Valiliği olarak kendilerine ev sahipliği yapmaktan ve Vanlı hemşehrilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Mevlîdin müellifi Süleyman Çelebi hazretlerine ve Kemal Batanay hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bunlar aslında kültürümüzün önemli unsurları. Bence çok güzel bir gece oldu. Emeği geçen bütün herkese canı gönülden yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Program yapılan dua ve okunan Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından sona erdi.