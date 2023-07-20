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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve kentin çehresini değiştirecek yaşam alanlarından biri olacak olan Toprakkale Seyir Terası'nda çalışmalar devam ediyor. Toprakkale'nin en hakim tepelerinden birinde insanların doğayla iç içe zaman geçirebileceği ve kentin doğal güzellikleri keşfedebileceği 'Toprakkale Mesire Alanı Projesi'nde sona gelindi.

Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kentin turizmine katkı sağlayacak olan Toprakkale Seyir Terası, dağ kızağı, doğa yürüyüş alanları, ahşap malzemelerle oluşturulacak doğal oyun alanları, seyir balkonları, dinlenme platformları ve kış bahçesi gibi birçok ilki bünyesinde barındırıyor.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca gerekli izinleri alınan projede, aydınlatma ve ağaçlandırmasıyla manzaralı bir yürüyüş yolu ile seyir terası alanına bağlantı kurulacak.

Ayrıca seyir terası içerisinde çay, kahve, kahvaltı ve yemek çeşitlerinin servis edilebileceği araziye uygun şekilde ahşap ve taş görünüme sahip seyire imkan veren dış cephesiyle bir adet kafeterya-restoran ve 1 adet kış bahçesi yer alıyor.

Yeşil dokuyu canlandırmak amacıyla ağaçlandırma ve bitkilendirme peyzaj yapımına büyük önem verilen Toprakkale Seyir Terası'nda, seyir balkonları ve dinlenme platformları ile kent ve göl manzarasının tadını çıkarmak mümkün olacak. İmalatının tamamı ahşap kaplama ile yapılan ve doğayla bütünlük oluşturarak, yeşile uyumu ile güzel bir görüntü ortaya çıkacak olan Toprakkale Seyir Terası'nın önümüzdeki aylarda hizmete açılması bekleniyor.

Van Valisi Ozan Balcı, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Toprakkale Seyir Terasında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'den bilgi alan Vali Balcı, çalışanlara kolaylıklar diledi. 2 katlı 900 metrekarelik inşaat alanına sahip, çevre düzenlemesiyle nezih bir cafe ve restoran hizmeti verecek alan, teras, mutfak, depolar, mescit ve yönetim odaları ile kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Van bölge gazetesi