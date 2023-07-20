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Van'a Vefa Platformu öncülüğünde, Türk Havayolları'nın yetersiz uçak sayısı nedeniyle Vanlıların maruz kaldığı seyahat engeli protesto edilecek.

Van Ferit Melen Havaalanı Otoparkı'nda bir araya gelecek olan Vanlılar, burada kentin ulaşım sorununu protesto edecek. Van'da son dönemlerde sıkça gündeme gelen uçak seferleri sorunu bir türlü çözüm bulmadı.

2019 yılında Van Ferit Melen Havaalanı'nda başlatılan genişletme çalışmalarının ardından uçak sefer sayılarında yapılan değişiklik ve bilet fiyatlarındaki artış ile yolcuların günler öncesinden uçak bileti bulamaması ve biletleri yüksek fiyattan alması bir türlü çözüme kavuşturulamadı.

Van'ın 1,5 milyona yakın nüfusu sahip olmasına rağmen, uçak sefer sayılarının yetersiz olması ve astronomik fiyatlarla biletlerin satışa sunulması, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Konuyla alakalı THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile birebir görüşmeler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne defalarca soru önergeleri verilmesine rağmen, kronikleşmiş bir sorun haline gelen uçak seferleri sorunu çözüm bulmadı.

Van'da havayolu ulaşımında yaşanan sorunlarla ilgili harekete geçen Van'a Vefa Platformu, Cumartesi günü saat 16.00'da sorunu bir kez daha gündeme taşıyacak. 'Bu programa katılman için Vanlı olmana gerek yok. Van'da yaşaman yeterli' sloganıyla gerçekleştirilecek olan kapsamlı basın toplantısına, Van Milletvekilleri, Van İl Siyasi Parti Başkanları, Van Valisi, Van Merkez ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, meslek odaları, STK temsilcileri ve Van halkı davet edildi.

Van'da günlük olarak 9 ile 12 arasında değişen uçak seferleri kentin ihtiyacına karşılık vermezken, Van'ın nüfusundan az nüfusa sahip illerde ise, sefer sayılarının Van'dan 2 kat fazla olması tepki çekiyor. Uçak sefer sayılarında yaşanan sıkıntıdan dolayı, turizm anlamında da istediği verimi elde edemeyen Van, her anlamda sorun yaşıyor.

"BURADA MAĞDUR OLAN TÜM VAN HALKIDIR"

Konuyla alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan Vana Vefa Platformu Başkanı Osman Yıldız, "Ne yazık ki her yaz ayında Türk Havayolları tarafından artık Van'ın kaderiymiş gibi Vanlıya reva görülen uçuş sayısının azlığından dolayı il dışına uçakla seyahat engeli ne yazık ki bu yıl da sistematik bir şekilde gerçekleştirildiğine şahitlik ediyoruz.

Ayrıca bu yıl bu probleme otobüs ile de yapılmak istenen seyahatlerde eklenmiş bulunmaktadır 21. Yüz yılda çevre il ve İranlı turistlerin de eklenmesiyle iki milyon nüfusa sahip bir büyükşehir statüsündeki ilin vatandaşlarının gerek acil hasta gerek turistik seyahat etme özgürlüğü bilet bulamamasından dolayı engellenmesi hiçbir bahane ve hiçbir akıl mantığa sığacak tarafı olamaz.

Bugün nüfus bakımından ilimizin yarısı kadar olan bir ilin havalimanına günlük 145 uçağın indiği başarısını sosyal medya hesabından paylaşan Ulaştırma Bakanımıza soruyoruz. Van'a günlük 12 uçak indiğinin başarısızlığını da paylaşabilir misiniz? İller arası yaşanan bu pozitif ayrımcılıktan dolayı yüzbinlerce Vanlı vatandaşın mağdur olmasını vicdanınız kabul ediyor mu? Türk Havayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Doğu Anadolu'ya yapılan seferlerde firmalarının zarar ettiğini, Van'ın da bu iller arasında olduğu söylemiyle karşılaştık.

Türkiye geneli sorduğumuzda aslında yurt içi seferlerin tümünde zarar edildiğini, bu açığı yurtdışı uçuşlarla kapattıklarını öğrendik. Madem yurtiçi uçuşlarda zarar ediliyorsa bunun cezası her uçuşunda boş koltuk olmadan gerçekleştirilen Van'a kesilmesini kabul etmiyoruz. Burada mağdur olan tüm Van halkıdır. Bu programa katılım yönünde tüm herkesin gerekli hassasiyeti göstereceğini umarak tüm Van halkına saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Van bölge gazetesi