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Van Gölü, bu kez martı ölümleriyle gündeme geldi. Bir süredir Bitlis merkezli olarak bölgede tanıtım ve keşif gayeli su altı dalışları yapan Venuma Dağcılık ve Su Altı Sporları Topluluğu üyeleri, Van Gölü kıyısında toplu martı ölümleri olduğunu tespit etti. Martı ölümlerinin özellikle Adabağ köyü yakınlarında yoğunlaştığı görüldü.

Topluluk üyeleriyle birlikte bir süredir bölgede tanıtım ve keşif gayeli su altı dalışları ve doğa gezileri gerçekleştirdiklerini belirten Venuma Dağcılık ve Su Altı Sporları Topluluğu yöneticilerinden Emrullah Tüzün, keşif dalışı için geldikleri Van Gölü’nün Adabağ köyü sahilinde toplu martı ölümleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Tüzün, “Bugün aslında Van Gölü’nün derinliklerindeki gizemleri gün yüzüne çıkarmak için bir dalış etkinliği planlamıştık. Ancak buraya geldiğimizde karşılaştığımız manzara çok başka oldu" dedi.

Van tarafında meydana gelen martı ölümlerinin Van Gölü Havzası’nda artan sıcaklık, kuraklık ve besin azlığı nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiğini anlatan Tüzün, "Ancak buradaki ölümlerde benzer nedenlerden mi yoksa gölde oluşan kirlilikten kaynaklı mı ya da farklı bir sebebi mi var, bunun araştırılması ve önlem alınması gerekiyor” diye konuştu.

Topluluk üyelerinden Hakan Okay ise, şu anda bulundukları yerin Adabağ köyünün Van Gölü sahilleri olduğunu belirterek, “Burada onlarca ölen martı var. Bir kısmı da ölmek üzere. Burada ne olmuş bilmiyorum ama vahim bir durum. Bunun mutlaka bir an önce araştırılıp, bu ölümlerin neyden kaynaklandığının tespit edilmesi gerekiyor” dedi. İha