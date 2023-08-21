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Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkanlığındaki 7 kişilik ekip, 11 günde 3 şehirde 3 zirve gerçekleştirecek.

Dağcılar, ilk olarak Van sınırları içerisinde bulunan 2 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmandı. 21-22 Ağustos'ta ise Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na tırmanacak. Son olarak da 24-27 Ağustos'ta Ağrı sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanacak.

17-18 Ağustos'ta düzenlenen Artos Dağı zirve tırmanışını başarı ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Artos Dağı tırmanışına Urfa'dan 3 kişilik bir ekip bize katıldı.

Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gece saat 22.00'de başlayan tırmanışımızda sabah saatlerinde zirvedeydik. Burada kahvaltı yaptıktan sonra biraz dinlendik. Buradan bize eşlik eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.iha